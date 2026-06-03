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Политика

В США обеспокоены неспособностью Украины генерировать энергию

Рубио выразил обеспокоенность США предстоящей зимой на Украине
Gleb Garanich/Reuters

Госсекретарь Марко Рубио во время выступления в сенате США выразил обеспокоенность из-за будущей зимы на Украине.

По словам дипломата, в прошлом году она была суровой.

«Есть основания полагать, что в этом году она может оказаться столь же суровой, особенно с учетом их неспособности генерировать энергию», — заявил чиновник.

До этого Рубио сообщил, что на данный момент шансы на урегулирования украинского конфликта не очень высокие, так как стороны не готовы идти на уступки. При этом он подчеркнул, что он не имеет военного решения и завершить его можно лишь путем дипломатии.

Госсекретарь считает, что сейчас конфликт на Украине угрожает эскалацией, потому что США наблюдают «глубокие удары». Американский чиновник также охарактеризовал текущую ситуацию как тупиковую.

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