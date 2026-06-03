Трамп сообщил, что посетит саммит G7 во Франции

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что примет участие во встрече лидеров «Большой семерки» (G7) во Франции.

«Я поеду на саммит G7 во Францию», — написал глава Белого дома.

Мероприятие под председательством Франции состоится 15-17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера.

3 июня госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Дональд Трамп планирует принять участие в следующем саммите НАТО, который пройдет 7–8 июля в президентском комплексе Бештепе в столице Турции Анкаре.

В декабре президент России Владимир Путин в интервью каналу India Today заявил, что G7 по-прежнему важная платформа, они над чем-то работают, что-то обсуждают, принимают решения.

По словам главы государства, доля стран «Большой семерки» в мировой экономике постоянно сокращается и «это очевидный факт». Он пожелал объединению всего хорошего.

Ранее в США заявили о тупике для Трампа во внешней политике.