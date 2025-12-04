Путин оценил работу G7

Путин: G7 по-прежнему важная платформа, желаю им всего хорошего

G7 по-прежнему важная платформа, они над чем-то работают, что-то обсуждают, принимают решения. Об этом в интервью каналу India Today заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, доля стран G7 в мировой экономике постоянно сокращается и «это очевидный факт». Он пожелал объединению всего хорошего.

«Тенденция — она такая, какая она есть. И она будет продолжаться», — заявил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что не планирует возвращаться в Группу восьми (G8), которая с 2014 года опять стала «семеркой». Путин отметил, что практически перестал ездить на саммиты G8 еще до начала украинских событий в 2014 году.

До этого агентство Reuters писало, что Европа во встречном плане по урегулированию на Украине согласилась на возвращение России в «Группу восьми» (G8) после завершения конфликта. При этом федеральный канцлер Германии высказался против возвращения к сотрудничеству с Россией в формате «Группы восьми».

Канцлер выразил мнение, что у шести участников сегодняшней G7, в отличие от США, нет готовности снова принять Россию в этот круг.

Большая семерка (G7) — группа из семи крупных экономически развитых стран (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США), которые на соответствующем саммите координируют свою политику и обсуждают глобальные экономические и международные вопросы.

Ранее Путин заявил о готовности проработать вопросы стратегической стабильности с США.