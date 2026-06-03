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Политика

Трамп примет участие в июльском саммите НАТО

Рубио: Трамп примет участие в саммите НАТО в июле
Alex Brandon/AP

Американский президент Дональд Трамп планирует принять участие в следующем саммите НАТО в Турции. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, пишет ТАСС.

«Сам президент примет участие в следующей встрече глав государств НАТО, где все эти моменты будут четко изложены», — сказал он.

36-й саммит НАТО состоится 7–8 июля в президентском комплексе Бештепе в столице Турции Анкаре.

В начале апреля Трамп заявил, что рассматривает возможность выхода страны из НАТО из-за отказа союзников по альянсу помочь Вашингтону в войне против Ирана. Он назвал альянс «бумажным тигром» и заявил, что вопрос о выходе не подлежит пересмотру.

21 мая Трамп объявил, что Соединенные Штаты направят 5 тыс. военнослужащих из Германии в Польшу. Он объяснил изменение позиции «успешным избранием нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого», который выиграл выборы в прошлом году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп выразил недовольство двумя союзниками США по НАТО.

 
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