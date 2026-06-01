В США заявили о тупике для Трампа во внешней политике

Заявления президента США Дональда Трампа о «легких победах» в секторе Газа, Иране и в переговорах по Украине столкнулись с «суровой реальностью», и поэтому его президентство зашло в тупик. Об этом пишет газета New York Times (NYT).

Издание называет неудачи Трампа в завершении конфликтов «неизбежным результатом» того, что президент «с огромными амбициями столкнулся с непреодолимыми препятствиями глобальной реальности».

Также некоторые эксперты говорят о том, что отсутствие успеха связано с тем, что США могут «лучше всего» уничтожать объекты с воздуха, а «хуже всего» — контролировать политические события в Иране, России или на Украине.

«Внешняя политика, как правило, — это долгое и сложное дело. Трамп — не первый президент, который предлагает быстрые и простые решения сложных и затяжных международных проблем. Тем не менее, зачастую именно последовательное управление и доведение дел до конца имеют решающее значение, а не громкие и эффектные заявления», — заявил исполнительный директор Центра новой американской безопасности Ричард Фонтейн.

Также издание со ссылкой на источники написало, что в урегулировании конфликта на Украине главной ошибкой американских переговорщиков стала опора на эпизодические телефонные звонки и встречи, без ежедневного взаимодействия со сторонами.

В мае госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не заинтересован в бесконечных встречах по Украине, однако готов помогать в урегулировании.

Также 31 мая Трамп сообщил о готовности Ирана заключить выгодное для США соглашение.

