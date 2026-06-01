Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
 (обновлено  )
Политика

В США заявили о тупике для Трампа во внешней политике

NYT: заявления Трампа о легких победах столкнулись с реальностью
Jonathan Ernst/Reuters

Заявления президента США Дональда Трампа о «легких победах» в секторе Газа, Иране и в переговорах по Украине столкнулись с «суровой реальностью», и поэтому его президентство зашло в тупик. Об этом пишет газета New York Times (NYT).

Издание называет неудачи Трампа в завершении конфликтов «неизбежным результатом» того, что президент «с огромными амбициями столкнулся с непреодолимыми препятствиями глобальной реальности».

Также некоторые эксперты говорят о том, что отсутствие успеха связано с тем, что США могут «лучше всего» уничтожать объекты с воздуха, а «хуже всего» — контролировать политические события в Иране, России или на Украине.

«Внешняя политика, как правило, — это долгое и сложное дело. Трамп — не первый президент, который предлагает быстрые и простые решения сложных и затяжных международных проблем. Тем не менее, зачастую именно последовательное управление и доведение дел до конца имеют решающее значение, а не громкие и эффектные заявления», — заявил исполнительный директор Центра новой американской безопасности Ричард Фонтейн.

Также издание со ссылкой на источники написало, что в урегулировании конфликта на Украине главной ошибкой американских переговорщиков стала опора на эпизодические телефонные звонки и встречи, без ежедневного взаимодействия со сторонами.

В мае госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не заинтересован в бесконечных встречах по Украине, однако готов помогать в урегулировании.

Также 31 мая Трамп сообщил о готовности Ирана заключить выгодное для США соглашение.

Ранее в Госдуме назвали самое яркое событие в жизни Трампа.

 
Теперь вы знаете
«Мама, отпиши обратно!» Почему оформлять имущество на родственников опасно и какие есть альтернативы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!