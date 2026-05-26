Рубио предупредил об угрозе расширения конфликта на Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил журналистам в Индии, что продолжение украинского конфликта несет угрозу эскалации и расширения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Опасность во всех этих войнах по мере их продолжения и затягивания заключается в том, что они всегда несут угрозу эскалации, перерастания во что-то новое», — сказал дипломат.

Госсекретарь добавил, что пока активные переговоры с Украиной не ведутся, однако Соединенные Штаты готовы сыграть «конструктивную и полезную роль» с целью урегулирования конфликта, если будет такая возможность.

25 мая Рубио сообщил об отсутствии активных или запланированных переговоров с Украиной. 22 мая госсекретарь США заявлял, что Вашингтон не заинтересован в проведении бесконечных встреч по урегулированию конфликта на Украине. Также дипломат отметил, что украинский конфликт может завершиться без традиционной военной победы.

Ранее на Украине объяснили слова Зеленского о завершении «горячей фазы» конфликта.