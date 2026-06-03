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Политика

На Украине не увидели провокационных действий на границе с Белоруссией

Погранслужба Украины: продолжается укрепление границы с Белоруссией
Pavel Bednyakov/AP

Украинские пограничники не фиксируют рядом с украинско-белорусской границей наращивания войск, а также других провокационных действий. Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, пишет Укринформ.

По его словам, несмотря на отсутствие провокаций, Украина продолжает укреплять границу с Белоруссией. Так, например, Киев строит фортификационные сооружения, чтобы ВСУ смогли «противодействовать» угрозе со стороны Белоруссии.

«Это касается и инженерного укрепления непосредственно линии границы, и наращивания минно-взрывных заграждений, которые осуществляют подразделения ВСУ на наиболее угрожаемых направлениях, чтобы исключить свободный проезд технических средств, если такие будут использоваться с территории Белоруссии как подразделениями армии России, так и подразделениями армии Белоруссии», — заявил Демченко.

Также он подчеркнул, что белорусское направление годами оставалось и будет оставаться угрожающим до тех пор, пока Минск поддерживает Москву.

В середине мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы планирует атаковать страну НАТО с территории Белоруссии. Также он рассказал, что Украина готовит ответ на возможное наступление российских войск.

Демченко в мае также отметил, что границы с Приднестровьем и Белоруссией являются для Украины «угрожающими».

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин также заявил, что вероятность развязывания вооруженного конфликта против Москвы и Минска достигла предельно высокого уровня.

Ранее Зеленского предостерегли от нападения на Белоруссию.

 
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