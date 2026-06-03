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Политика

Министр оценил вероятность развязывания конфликта против РФ и Белоруссии

Хренин назвал высокой вероятность развязывания конфликта против РФ и Белоруссии
Евгений Биятов/РИА Новости

Вероятность развязывания вооруженного конфликта против Москвы и Минска достигла предельно высокого уровня, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Комментарий чиновника опубликован в Telegram-канале возглавляемого им ведомства.

Хренин высказался о ситуации в мире во время заседания Совета министров обороны стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое состоялось в Москве. В ходе встречи он отметил высокие темпы милитаризации государств Европы, а также сообщил о переброске войск на восточную границу НАТО. По словам министра, западные державы пытаются поддерживать передовое военное присутствие в Польше и странах Балтии.

«Таким образом, оценивая сложившуюся обстановку в Восточноевропейском регионе, констатируем, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в ОДКБ, <...> предельно высока», — сказал чиновник.

Он добавил, что данный конфликт может из регионального перерасти в глобальный.

Ранее в Государственной думе РФ назвали первые цели для ударов в случае явной угрозы от НАТО.

 
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