На Украине заявили об угрозе со стороны Белоруссии и Приднестровья

Границы с Приднестровьем и Белоруссией являются «угрожающими» для Киева. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в интервью «РБК-Украина».

«Граница с Молдовой на Приднестровском сегменте — это угрожающее направление, так же как граница с Беларусью, например. Но ни на границе с Беларусью, ни на границе с так называемым Приднестровьем попыток захода ДРГ (диверсионно-разведывательных групп — прим.ред.) или перемещения техники пока не зафиксировано», — рассказал Демченко.

Он подчеркнул, что угроза с территории Белоруссии для Украины «остается всегда», однако инфраструктура, которую сейчас развивает Минск, находится не в «непосредственной близости к границе с Украиной», пусть и «на направлении границы». Также спикер отметил, что Россия не держит на белорусской территории своих подразделений, которые могли бы перейти границу Белоруссии с Украиной.

В апреле Демченко сообщил, что украинские пограничники не зафиксировали перемещений техники или подтягивания войск к границе с Белоруссией. При этом 17 апреля президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Россия якобы будет пытаться втянуть в конфликт Белоруссию.

В том же месяце Демченко рассказал, что на границе Украины с Россией наибольшая активность российских войск фиксируется в Харьковской и Сумской областях, а в Черниговской области она не видна.

В апреле замглавы офиса Зеленского Павел Палиса заявил, что в планах российских войск есть создание «буферных зон» в Харьковской, Сумской, Черниговской областях и на территории Приднестровской Молдавской Республики.

Также в мае в оперативном командовании ВСУ «Запад» «РБК-Украина» сообщили о том, что Украина создает фортификационные сооружения и минные поля на границе с Приднестровьем.

