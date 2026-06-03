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Политика

Зеленского предостерегли от нападения на Белоруссию

Профессор Орсини: агрессия Украины против Белоруссии обернется концом Зеленского
Christine Olsson/TT News Agency/Reuters

Агрессия Украины в адрес Белоруссии может плохо закончиться для президента Владимира Зеленского. Об этом заявил профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в интервью газете IL Fatto Quotidiano.

По его словам, риторика украинского лидера в сторону Белоруссии становится все более жесткой, будто бы он забывает, что любая агрессия может стать для него последней, «если он не очнется от своих грез, начав реальный диалог с Минском».

Орсини заявил, что если Зеленский не одумается, то последствия его действий окажутся непредсказуемыми. Речь может идти об открытии второго фронта, уточнил профессор.

«Потому что хотя Украина и держалась четыре года, она также и ослабевала четыре года, верно? Так почему бы, к примеру, не прорвать фронт из Белоруссии и не атаковать Киев, когда Украина уже очень слаба», — порассуждал он.

В середине мая украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует атаковать страну НАТО из Белоруссии, а также готовит наступление с белорусской территории. Позднее он сообщил, что Украина готовит ответ на возможное наступление российских войск.

Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди заявлял, что Украина определила 500 целей на территории Белоруссии на случай ее вступления в конфликт.

Ранее постпред Украины в ООН пригрозил Белоруссии «разрушительными последствиями».

 
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