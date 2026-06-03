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Политика

Во Франции заявили о возможной конфискации задержанного танкера Tagor

BFMTV: власти Франции могут конфисковать задержанный танкер Tagor
Marine Nationale/Handout via Reuters

Власти Франции могут конфисковать задержанный танкер Tagor. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.

По информации журналистов, капитану судна, который является гражданином России, грозит год тюрьмы, штраф в €150 тысяч, а также конфискация судна.

1 июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Военно-морские силы Франции утром 31 мая задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, который следовал с грузом из российского порта Мурманск в Камерун. В Кремле заявили, что действия Военно-морских сил Франции граничат с пиратством.

2 июня стало известно, что танкер Tagor прибыл в бухту Дуарнене на северо-западе Франции, куда судно было направлено для постановки на якорную стоянку.

3 июня в российском посольстве во Франции сообщили, что капитан задержанного танкера Tagor был помещен под стражу. В дипмиссии заявили, что посольство обратилось в МИД Франции с требованием предоставить консульский доступ и освободить задержанного капитана.

Ранее в Норвегии осудили задержание Францией российского танкера.

 
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