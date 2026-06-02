Задержанный военно-морскими силами (ВМС) Франции танкер Tagor, который яклбы шел из Мурманска под ложным флагом, прибыл в бухту Дуарнене на северо-западе Франции, куда судно было направлено для постановки на якорную стоянку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала по отслеживанию судов MarineTraffic.

Пинформации сервиса, танкер уже находится на месте. Как сообщает газета Ouest-France, судно останется у побережья Франции как минимум на несколько дней — пока будет длиться расследование.

1 июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Военно-морские силы Франции утром 31 мая задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, который следовал с грузом из российского порта Мурманск в Камерун. В Кремле заявили, что действия Военно-морских сил Франции граничат с пиратством.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Россия предпринимает меры для защиты россиян, которые являются членами экипажа задержанного Францией судна Tagor.

Ранее в Норвегии осудили задержание Францией российского танкера.