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Политика

Капитана танкера Tagor взяли под стражу во Франции

Посольство России потребовало МИД Франции освободить задержанного капитана Tagor
Marine Nationale/Reuters

Капитан задержанного Францией танкера Tagor, являющийся гражданином России, помещен под стражу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.

В дипмиссии заявили, что посольство обратилось в МИД Франции с требованием предоставить консульский доступ и освободить задержанного капитана. В посольстве подчеркнули, что в уведомлении содержатся ранее выдвинутые французской стороной необоснованные обвинения в адрес капитана.

1 июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Военно-морские силы Франции утром 31 мая задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, который следовал с грузом из российского порта Мурманск в Камерун. В Кремле заявили, что действия Военно-морских сил Франции граничат с пиратством.

2 июня стало известно, что танкер Tagor прибыл в бухту Дуарнене на северо-западе Франции, куда судно было направлено для постановки на якорную стоянку.

Ранее в Норвегии осудили задержание Францией российского танкера.

 
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