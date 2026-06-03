Капитана танкера Tagor взяли под стражу во Франции

Капитан задержанного Францией танкера Tagor, являющийся гражданином России, помещен под стражу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.

В дипмиссии заявили, что посольство обратилось в МИД Франции с требованием предоставить консульский доступ и освободить задержанного капитана. В посольстве подчеркнули, что в уведомлении содержатся ранее выдвинутые французской стороной необоснованные обвинения в адрес капитана.

1 июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Военно-морские силы Франции утром 31 мая задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, который следовал с грузом из российского порта Мурманск в Камерун. В Кремле заявили, что действия Военно-морских сил Франции граничат с пиратством.

2 июня стало известно, что танкер Tagor прибыл в бухту Дуарнене на северо-западе Франции, куда судно было направлено для постановки на якорную стоянку.

Ранее в Норвегии осудили задержание Францией российского танкера.