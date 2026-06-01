Макрон заявил о задержании танкера, следовавшего из России

Макрон: ВМС Франции задержали в Атлантике танкер Tagor, следовавший из России

Военно-морские силы Франции задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, следовавший из России. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в соцсети X.

По его словам, это произошло утром 31 мая.

«Эта операция (задержание танкера. — «Газета.Ru») была проведена в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке ряда партнеров, включая Великобританию, и в строгом соответствии с морским правом», — написал Макрон.

По его словам, недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право и способствовали финансированию конфликта на Украине.

Макрон добавил, что эти суда, «игнорирующие даже самые элементарные правила морской навигации», также представляют угрозу для окружающей среды и безопасности всех людей.

В марте этого года французские ВМС задержали танкер Deyna, следовавший под флагом Мозамбика из Мурманска. Судно сопроводили к порту Марселя для проведения проверки. При этом в российском посольстве заявили, что не получали уведомлений от Парижа о задержании Deyna.

Ранее российский фрегат провел танкеры с нефтью по Ла-Маншу на глазах у британцев.