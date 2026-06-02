В Норвегии осудили задержание Францией российского танкера

Диесен: задержание танкера Tagor военными Франции ведет к войне с Россией

Задержание Францией следовавшего из России нефтяного танкера Tagor может спровоцировать вооруженный конфликт с российской стороной. Об этом заявил политолог из Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

«Мы все проигрываем, когда от свободы перемещения отказываются, а морские суда становятся целями захватов. Очередной шаг к войне», — написал эксперт.

1 июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Военно-морские силы Франции утром 31 мая задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, который следовал с грузом из российского порта Мурманск в Камерун. В Кремле заявили, что действия Военно-морских сил Франции граничат с пиратством.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия предпринимает меры для защиты россиян, которые являются членами экипажа задержанного Францией судна Tagor.

