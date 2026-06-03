Кувейт объявил персонами нон грата двух иранских дипломатов и предписал им покинуть страну в течение 24 часов. Об этом сообщила пресс-служба МИД эмирата в соцсети X.

В ведомстве уточнили, что замглавы министерства иностранных дел Кувейта вызвал временного поверенного в делах Исламской Республики и вручил ему официальную ноту протеста «в связи с продолжающимися атаками со стороны Ирана».

Кроме того, в документе говорится о решении сократить численность сотрудников иранского посольства в стране, объявить двух членов дипломатической миссии Тегерана персонами нон грата и потребовать их выезда в течение максимум 24 часов.

Утром 3 июня Иран при помощи беспилотников и ракет атаковал аэропорт Кувейта, который был вынужден приостановить работу. В минобороны эмирата заявили, что это привело к значительному материальному ущербу.

МИД Кувейта сообщил, что в результате один человек не выжил. Позже в минздраве страны уточнили: по меньшей мере 63 человека пострадали в результате иранских ударов по эмирату.

Ранее в Иране обвинили Кувейт и Бахрейн в причастности к атакам США.