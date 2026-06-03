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Армия

Аэропорт Кувейта приостановил работу после иранской атаки

В аэропорту Кувейта есть повреждения после атаки Ирана
Константин Михальчевский/РИА Новости

Аэропорт Кувейта приостановил работу после атаки Ирана, в пассажирском терминале есть повреждения. Об этом сообщили в Минобороны страны, передает РИА Новости.

Официальный представитель министерства обороны Сауд аль-Атван рассказал, что дроны атаковали пассажирский зал в первом терминале.

«Это причинило значительный материальный ущерб зданию и привело к ранению нескольких человек, которым была оказана необходимая медицинская помощь», — сказал он.

Вылеты из аэропорта отложены, самолеты перенаправляются в альтернативные воздушные гавани.

Министерство обороны Кувейта в ночь на среду сообщило об отражении атак ракет и беспилотников на территорию страны.

До этого иранское агентство ISNA сообщило, что Корпус стражей исламской революции осуществил удары ракетами и беспилотниками по штабу Пятого флота ВМС США, находящемуся в Бахрейне, а также по американской авиабазе в одной из стран региона.

В агентстве назвали это ответом на недавние атаки США на военный объект Ирана на острове Кешм.

Помимо этого, Вооруженные силы Ирана нанесли удар по военной части международного аэропорта Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах, а также по военным базам Аль-Дафра, Аль-Сафран и Аль-Манхад.

Ранее Иран поставил ультиматум США.

 
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