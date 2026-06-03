В Иране обвинили Кувейт и Бахрейн в причастности к атакам США

Иран обвинил Бахрейн и Кувейт в предоставлении США территории для ударов по Ирану

Иран обвинил Бахрейн и Кувейт в предоставлении США территории для ударов по Исламской Республике. Об этом говорится в заявлении МИД Ирана, передает агентство Reuters.

В ведомстве заявили, что Бахрейн и Кувейт несут «прямую и явную ответственность» за нападения, поскольку их территории и объекты использовались для поддержки военной операции США против Ирана. МИД республики подчеркнул, что оставляет за собой право на самооборону и будет использовать все доступные средства для реагирования.

До этого Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) обвинило Иран в запуске баллистической ракеты в сторону Кувейта.

На прошлой неделе Иран и США снова обменялись ударами. Американская армия атаковала портовый город Бендер-Аббас, уничтожив пусковую установку БПЛА. В ответ на это Корпус стражей исламской революции нанес удар по авиабазе США и пообещал действовать более решительно, если атаки продолжатся. Что стало причиной — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране пригрозили США прорывом блокады и выходом из договора о ядерном оружии.