В Кувейте сообщили о погибшем в результате ударов Ирана

МИД Кувейта: один человек погиб при атаке Ирана на аэропорт

Один человек погиб и еще несколько пострадали в результате иранской атаки на международный аэропорт Кувейта. Об этом заявил кувейтский МИД в соцсети Х.

«В результате атаки один человек погиб, несколько получили ранения, а также был нанесен ущерб жизненно важной инфраструктуре, в том числе дипломатическим миссиям», — говорится в сообщении.

Ведомство выразило осуждение и решительный протест Ирану в связи с этой атакой.

Утром 3 июня Иран при помощи беспилотников и ракет атаковал аэропорт Кувейта, который был вынужден приостановить работу. В Минобороны Кувейта заявили, что это привело к значительному материальному ущербу и ранению нескольких человек.

В Тегеране заявили, что Кувейт и Бахрейн, который также подвергся ударам, предоставлял США территории для ударов по Исламской Республике.

Ранее в Иране заявили об ударе по аэропорту Дубая.