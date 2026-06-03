В Кувейте сообщили о более 60 пострадавших при иранском ударе

Минздрав: не менее 63 человек пострадали в результате ударов Ирана на Кувейту

По меньшей мере 63 человека пострадали в результате ударов Ирана по Кувейту. Об этом сообщило министерство здравоохранения эмирата, передает Reuters.

«В результате нападения Ирана на Кувейт в среду пострадали по меньшей мере 63 человека, в том числе сотрудники аэропорта и пассажиры», — говорится в сообщении.

По информации МИД Кувейта, один человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

Утром 3 июня Иран при помощи беспилотников и ракет атаковал международный аэропорт Кувейта. В Минобороны страны заявили, что это привело к значительному материальному ущербу и ранению нескольких человек.

В Тегеране заявили, что Кувейт и Бахрейн, который также подвергся ударам, предоставляли США территории для ударов по Исламской Республике.

Ранее в Иране заявили об ударе по аэропорту Дубая.