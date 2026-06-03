В Кувейте сообщили о более 60 пострадавших при иранском ударе

По меньшей мере 63 человека пострадали в результате ударов Ирана по Кувейту. Об этом сообщило министерство здравоохранения эмирата, передает Reuters.
«В результате нападения Ирана на Кувейт в среду пострадали по меньшей мере 63 человека, в том числе сотрудники аэропорта и пассажиры», — говорится в сообщении.
По информации МИД Кувейта, один человек получил травмы, несовместимые с жизнью.
Утром 3 июня Иран при помощи беспилотников и ракет атаковал международный аэропорт Кувейта. В Минобороны страны заявили, что это привело к значительному материальному ущербу и ранению нескольких человек.
В Тегеране заявили, что Кувейт и Бахрейн, который также подвергся ударам, предоставляли США территории для ударов по Исламской Республике.
Ранее в Иране заявили об ударе по аэропорту Дубая.