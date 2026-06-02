России будет необходимо после завершения СВО бороться за то, чтобы Украина перестала быть реваншистским государством, даже если Запад продолжит определять политику Киева. Таким образом можно будет способствовать «выздоровлению» Украины от неонацизма, процветающего в стране. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.



«Украина, как я уже объяснял, в создавшейся ситуации очень тяжело болеет неонацизмом. В период военных действий мы видим, что люди, которые прежде не были замечены [в симпатиях к неонацизму], все больше сползают на эти рельсы, потому что им, как мы понимаем, ничего другого не остается... Безусловно, это будет происходить. Что будет, когда, наконец, военные действия закончатся, это будет зависеть от того, как они закончатся и насколько мы сохраним способность влиять на Украину изнутри», — подчеркнул он.



В вопросе сохранения влияния России на Украину после завершения СВО, отметил Затулин, не стоит выдавать желаемое за действительное, поскольку Киев и после военных действий, скорее всего, останется под влиянием Запада.



«С этим надо будет иметь дело и с этим надо будет бороться. Мнение, что завтра на Украине придет вновь Богдан Хмельницкий, я думаю, оно очень преувеличено. Мы себя сами, на мой взгляд, запутываем. Чтобы он когда-нибудь пришел, надо будет бороться за то, чтобы Украина перестала быть реваншистским государством, чтобы она извлекла иные выводы из сегодняшнего, чем те, которые официально пропагандируются в Киеве в момент перезахоронения [одного из лидеров украинских националистов Андрея] Мельника», — указал парламентарий.



В мае президент Зеленский решил дать бригаде ВСУ наименование «героев УПА» (организация запрещена в России), то есть «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в России), которая устраивала расправы над поляками, евреями, русскими и представителями других национальностей.



После этого президент Польши Кароль Навроцкий заявил о намерении лишить Зеленского ордена Белого Орла. А спикер МИД Украины Георгий Тихий отметил, что Киев своими действиями не собирался оскорблять Варшаву.

