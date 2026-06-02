Трамп отверг информацию об остановке переговоров США и Ирана

Президент США Дональд Трамп назвал ложными сообщения об остановке переговоров США и Ирана. Свое заявление он сделал в социальной сети Truth Social.

«Ложные новостные сообщения о том, что Исламская Республика Иран и США прекратили переговоры несколько дней назад являются ошибочными и недостоверными», — написал президент США.

1 июня иранское агентство Tasnim сообщило, что Иран не возобновит переговоры с США, пока Израиль не прекратит военную операцию в Ливане и не выведет свою армию с территории страны. По его данным, Иран требует, чтобы Израиль полностью прекратил боевые действия в секторе Газа и Ливане, а также немедленно вывел свои войска с ливанской территории.

В этот же день агентство передало, что Иран приостановил переговоры с США из-за действий Израиля в Ливане. По данным СМИ, иранская переговорная группа прекращает обмен текстами с Вашингтоном через посредников в связи с продолжением преступлений Израиля в Ливане и нарушением перемирия на всех фронтах.

31 мая газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что американский лидер ужесточил условия потенциальной сделки с Тегераном. О том, какие пункты были пересмотрены, сведений не поступало. Опрошенные журналистами чиновники лишь рассказали, что хозяина Белого дома беспокоили положения, предусматривавшие разморозку активов Исламской Республики.

Ранее в МИД РФ заявили, что США и Израиль хотят вовлечь арабские страны в конфликт с Ираном.

 
