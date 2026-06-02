Госсекретарь США заявил о желании поддерживать отношения с Арменией

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты хотели бы поддерживать отношения с Арменией из-за экономических причин и не заставляют эту страну «не дружить» с другими странами. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы здесь не для того, чтобы ущемлять суверенитет Армении. Мы не просим их не дружить с другими странами», — сказал госсекретарь в ходе выступления в Сенате США.

Рубио также высказал мнение, что Россия не особо довольна активизацией двусторонних отношений между Вашингтоном и Ереваном. Он отметил, что долгое время они оставались довольно застойными, однако удалось их оживить и изучить возможности для сотрудничества во всех сферах.

26 мая Армения и США https://www.gazeta.ru/politics/news/2026/05/26/28550827.shtmlподписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту «маршрут Трампа».

В апреле этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в рамках проекта стороны обсудили строительство линий электропередачи и его скорейшее начало. Он подчеркнул, что Армения и США стремятся к быстрой реализации этого проекта. Премьер отметил, что в Вашингтоне получены заверения в том, что «проект как был, так и продолжает оставаться приоритетом для США».

Ранее Шойгу оценил договор Армении и США о стратегическом партнерстве.