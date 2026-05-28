Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Шойгу оценил договор Армении и США о стратегическом партнерстве

Шойгу: договор Армении и США похож на помощь в предвыборной кампании
Павел Бедняков/РИА Новости

Договор Армении и США о стратегическом партнерстве похож на помощь в предвыборной кампании. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Что касается договора о стратегическом партнерстве (Армении и США — «Газета.Ru»), это скорее похоже на такую предвыборную кампанию», — сказал он.

26 мая Армения и США подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту «маршрут Трампа».

В апреле этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в рамках проекта стороны обсудили строительство линий электропередачи и его скорейшее начало. Он подчеркнул, что Армения и США стремятся к быстрой реализации этого проекта. Премьер отметил, что в Вашингтоне получены заверения в том, что «проект как был, так и продолжает оставаться приоритетом для США».

Ранее Россия предупредила Армению о возможном прекращении соглашения по газу при сближении с ЕС.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!