Шойгу оценил договор Армении и США о стратегическом партнерстве

Договор Армении и США о стратегическом партнерстве похож на помощь в предвыборной кампании. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Что касается договора о стратегическом партнерстве (Армении и США — «Газета.Ru»), это скорее похоже на такую предвыборную кампанию», — сказал он.

26 мая Армения и США подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту «маршрут Трампа».

В апреле этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в рамках проекта стороны обсудили строительство линий электропередачи и его скорейшее начало. Он подчеркнул, что Армения и США стремятся к быстрой реализации этого проекта. Премьер отметил, что в Вашингтоне получены заверения в том, что «проект как был, так и продолжает оставаться приоритетом для США».

Ранее Россия предупредила Армению о возможном прекращении соглашения по газу при сближении с ЕС.