Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

В Армении получились заверения США относительно «маршрута Трампа»

Пашинян: реализация «маршрута Трампа» не замедлилась, а ускорилась
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Проект «маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) реализуется в ускоренном темпе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте, передает ТАСС.

«Должен сказать, что процессы, связанные с TRIPP, не только не замедлились, но и ускорились», — отметил он.

Пашинян заявил, что недавно стороны обсудили строительство линий электропередачи и его скорейшее начало. Он подчеркнул, что Армения и США стремятся к быстрой реализации этого проекта. Премьер отметил, что в Вашингтоне получены заверения в том, что «проект как был, так и продолжает оставаться приоритетом для США».

2 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил о высокой степени готовности ключевых инфраструктурных проектов в Зангезурском коридоре. Автомобильная дорога, входящая в состав так называемого «Маршрута Трампа», готова на 90%, а железная дорога – на 70%.

Декларация о создании «Маршрута Трампа» была подписана лидерами Армении, США и Азербайджана 8 августа 2025 года в ходе встречи в Белом доме. Этот транспортный коридор протяженностью 42 километра пройдет через Сюникскую область на юге Армении.

Ранее в МИД РФ рассказали о возможном участии России в «Маршруте Трампа».

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!