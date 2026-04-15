В Армении получились заверения США относительно «маршрута Трампа»

Проект «маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) реализуется в ускоренном темпе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте, передает ТАСС.

«Должен сказать, что процессы, связанные с TRIPP, не только не замедлились, но и ускорились», — отметил он.

Пашинян заявил, что недавно стороны обсудили строительство линий электропередачи и его скорейшее начало. Он подчеркнул, что Армения и США стремятся к быстрой реализации этого проекта. Премьер отметил, что в Вашингтоне получены заверения в том, что «проект как был, так и продолжает оставаться приоритетом для США».

2 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил о высокой степени готовности ключевых инфраструктурных проектов в Зангезурском коридоре. Автомобильная дорога, входящая в состав так называемого «Маршрута Трампа», готова на 90%, а железная дорога – на 70%.

Декларация о создании «Маршрута Трампа» была подписана лидерами Армении, США и Азербайджана 8 августа 2025 года в ходе встречи в Белом доме. Этот транспортный коридор протяженностью 42 километра пройдет через Сюникскую область на юге Армении.

Ранее в МИД РФ рассказали о возможном участии России в «Маршруте Трампа».