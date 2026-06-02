Путин рассказал о хлебе, который Лукашенко привез с собой в Москву 9 мая

Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез в Москву 9 мая хлеб, выпеченный по рецептам военного времени. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«[Лукашенко] привез с собой хлеб времен войны, выпеченный по рецептам того времени в Сталинграде, в Ленинграде и в других регионах бывшего Советского Союза», — сказал президент во время заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

Путин признался, что ему было любопытно попробовать хлеб Сталинграда и Москвы того времени. По его словам, этот хлеб имеет огромное значение.

В один из визитов Путина в Белоруссию Лукашенко угостил российского коллегу блюдами народной, деревенской кухни. В меню вошли драники, мачанка с блинами, грибной суп и холодник, белорусское сало, маринованные грибы из Беловежской пущи и домашний сальтисон. Отдельно был отмечен салат «Молодость» — фирменное блюдо, приготовленное Лукашенко самостоятельно.

В свою очередь Путин угощал белорусского президента козьим молоком. Лукашенко заявил, что у этого молока не было характерного запаха, добавив, что если бы ему не сказали, что это козье молоко, он бы подумал, что коровье.

Ранее Путин пообещал рассказать Лукашенко о картошке, которая «лучше белорусской».

 
