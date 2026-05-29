Путин сообщил о позитивной динамике экономик стран-участников ЕАЭС

Путин: в ЕАЭС шаг за шагом создают единое экономическое пространство

В странах Евразийского экономического союза постепенно формируется полноценное единое экономическое пространство. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По словам главы государства, ключевые макроэкономические показатели государств-участников ЕАЭС демонстрируют положительную динамику.

Президент также отметил, что углубление евразийской интеграции приносит странам союза реальные преимущества и способствует развитию экономического сотрудничества.

Кроме того, Путин заявил, что круг преференциальных партнеров ЕАЭС продолжает расширяться из года в год.

ЕАЭС — это международная организация региональной экономической интеграции, созданная для обеспечения свободы перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Деятельность направлена на координацию экономической политики стран-участниц. Членами ЕАЭС являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

