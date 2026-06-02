Премьер Эстонии упрекнул Россию в «неразумном поведении»

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что сокращение режима работы пропускных пунктов на границе с Россией связано с «неразумным поведением» Москвы. Об этом он сказал в интервью ERR.

По словам Михала, если Россия «не ведет себя на границе разумно», то у Эстонии на самом деле нет оснований продлевать время работы пограничных пунктов или «даже обсуждать это».

«Это связано с поведением России на границе. Мы уже раньше решили сократить время работы пограничных пунктов в восточном направлении и посмотреть, как Россия будет вести себя на границе. Но разумного поведения на границе Россия не показала. Поэтому мы еще на три месяца сохраняем сокращенный график работы пунктов. После этого посмотрим, взяла ли Россия себя в руки и стала ли вести себя на границе разумнее», — отметил он.

Также премьер сказал, что Россия якобы «не показывает добрососедского отношения», «постоянно создает инциденты на границах» и «не способна поддержать дисциплину». Кроме того, он упрекнул Москву в кибератаках. Михал добавил, что Эстония — «одна из самых свободных страны», и поэтому она «не слишком нравится» России.

В мае стало известно о том, что эстонское правительство решило продлить временный порядок работы наземных погранпунктов на границе с Россией.

