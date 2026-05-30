Посол РФ Родион Мирошник, комментируя решение Евросоюза направлять деньги на военные нужды стран Балтии, заявил, что это напоминает коррупционную схему, сопоставимую со строительством «стены» на российско-украинской границе. Тот проект в итоге привел лишь к обогащению бывшего премьера Украины Арсения Яценюка, считает посол, чьи слова приводит ТАСС.

«Нет сомнений, это в определенной степени коррупционная сделка, потому что аналог такой стены уже строился на Украине. После этого Арсений Яценюк стал обладателем отельного комплекса где-то на территории Северной Америки», — сказал дипломат.

Мирошник также обратил внимание на реакцию балтийских государств на инциденты с украинскими беспилотниками. Он подчеркнул, что страны ведут себя слишком сдержанно по отношению к провокациям, когда Украина использует их территории для попыток ударов по России, нарушая международные договоренности и нормы.

По мнению посла, вместо ожидаемой жесткой реакции со стороны НАТО последовала иная позиция — Урсула фон дер Ляйен, как заявил Мирошник, решила поддержать инициативы, связанные с «восточным флангом», выделив на это значительные средства.

До этого фон дер Ляйен рассказала, что Литва, Латвия и Эстония получат €12 миллиардов в рамках программы военного финансирования ЕС SAFE на фоне инцидентов с украинскими дронами.

