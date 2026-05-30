Мирошник назвал коррупционной сделкой выделение денег ЕС на нужды стран Балтии
Посол РФ Родион Мирошник, комментируя решение Евросоюза направлять деньги на военные нужды стран Балтии, заявил, что это напоминает коррупционную схему, сопоставимую со строительством «стены» на российско-украинской границе. Тот проект в итоге привел лишь к обогащению бывшего премьера Украины Арсения Яценюка, считает посол, чьи слова приводит ТАСС.

«Нет сомнений, это в определенной степени коррупционная сделка, потому что аналог такой стены уже строился на Украине. После этого Арсений Яценюк стал обладателем отельного комплекса где-то на территории Северной Америки», — сказал дипломат.

Мирошник также обратил внимание на реакцию балтийских государств на инциденты с украинскими беспилотниками. Он подчеркнул, что страны ведут себя слишком сдержанно по отношению к провокациям, когда Украина использует их территории для попыток ударов по России, нарушая международные договоренности и нормы.

По мнению посла, вместо ожидаемой жесткой реакции со стороны НАТО последовала иная позиция — Урсула фон дер Ляйен, как заявил Мирошник, решила поддержать инициативы, связанные с «восточным флангом», выделив на это значительные средства.

До этого фон дер Ляйен рассказала, что Литва, Латвия и Эстония получат €12 миллиардов в рамках программы военного финансирования ЕС SAFE на фоне инцидентов с украинскими дронами.

Ранее в Литве испугались «провокаций» России на фоне пролетов украинских БПЛА.

 
