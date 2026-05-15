Эстония сократит время работы КПП на границе с Россией

ERR: КПП на границе с Эстонией «Нарва-1» будет работать только 12 часов в сутки

Правительство Эстонии решило продлить временный порядок работы наземных пограничных пунктов на границе с Россией в юго-восточной части страны. Об этом сообщил портал ERR.

Согласно решению властей, с 15 июня КПП «Нарва-1» перейдет на 12-часовой режим работы — с 07:00 до 19:00. Сейчас пункт пропуска работает с 07:00 до 23:00. Новый график пока вводят на два месяца.

Кроме того, погранпереходы Койдула и Лухамаа, расположенные на юго-востоке страны, до конца августа продолжат закрывать на ночь. Они будут работать ежедневно с 07:00 до 19:00 по местному времени.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро объяснял, что сокращение часов работы позволит эффективнее распределять сотрудников для охраны государственной границы. В апреле глава МВД Эстонии заявлял, что власти страны не планируют полностью закрывать пограничные переходы на границе с Россией.

В декабре 2025 года агентство Bloomberg сообщало, что введенные Таллином ограничения негативно сказываются на экономике Нарвы и других приграничных районов, а также вызывают беспокойство у местных жителей.

