Эстония обезопасила границу с Россией

Эстония установила на границе с РФ первые стационарные системы для борьбы с БПЛА
Эстония установила на границе с Россией первые стационарные системы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили в эстонском МВД.

«Это, конечно, только начало: мы движемся к созданию сети противодействия дронам, которая покроет всю Эстонию», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что установление стационарных систем ведется благодаря финансовой помощи Европейского союза.

26 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Литва, Латвия и Эстония получат €12 млрд в рамках программы военного финансирования ЕС SAFE на фоне инцидентов с украинскими дронами.

Посол РФ Родион Мирошник, комментируя решение Евросоюза направлять деньги на военные нужды стран Балтии, заявил, что это напоминает коррупционную схему, сопоставимую со строительством «стены» на российско-украинской границе.

Ранее в Литве испугались «провокаций» России на фоне пролетов украинских БПЛА.

 
