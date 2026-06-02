Глава МИД Эстонии захотел заставить Россию «заплатить» за удар по Украине

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на своей странице в Х призвал усиливать давление на Россию после массированного удара по Киеву в ответ на террористические акты Украины.

Он утверждает, что только «бескомпромиссное давление и полная международная изоляция» могут изменить ситуацию.

«Каждая лазейка, каждое мгновение колебания, каждый смягченный ответ становятся приглашением для следующего удара. Россия должна заплатить», — написал Цахкна.

В Минобороны сообщили, что в ночь на 2 был нанесен массированный комбинированный удар по военным объектам в Киеве. По заявлению ведомства, атака стала ответом на террористические акты украинских властей.

В ведомстве добавили, что ВС РФ также ударили по объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах украинской армии, и военным аэродромам в Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.

Ранее в США заявили, что Зеленский и его союзники обрекают Украину на страдания.