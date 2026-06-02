Новой украинской корректируемой авиационной бомбы (КАБ) «Выравниватель» недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию в конфликте на Украине. Об этом пишет Telegraph.

Издание отмечает, что бомба несет боеголовку весом 500 футов. Также, по данным компании Brave1, она оснащена высокоточным наведением и современными алгоритмами управления. Однако возможности Украины по применению таких бомб ограничены, отметило СМИ.

«Основная проблема украинских ВВС заключается в том, что они не очень многочисленны. Украинские истребители, используя управляемые планирующие бомбы, как правило, сбрасывают их на большие расстояния, чтобы держаться подальше от российских самолетов, которые располагают дальнобойными и эффективными ракетами класса «воздух-воздух»», — сказал аналитик и исследователь в области обороны Роберт Толласт.

По словам журналиста, это ограничение «имеет огромное значение», так как Россия сбрасывает свои планирующие бомбы с высоты 20–25 тысяч футов, что обеспечивает им «максимальную дальность и точность». Украинские истребители же вынуждены летать низко, чтобы избежать российских средств ПВО, и это значительно сокращает дальность полета планирующей бомбы после сброса.

Газета подчеркнула, что одних лишь «Выравнителей» недостаточно, «чтобы переломить ситуацию», и они могут быть лишь «еще одним фактором» давления на Россию в конфликте.

«Это представляет собой еще один фактор давления в войне, исход которой, по мнению экспертов, в конечном итоге будет решен не одним оружием, а совокупной силой, состоящей из многих факторов», — пишет СМИ.

18 мая министр обороны страны Михаил Федоров в своем Telegram-канале сообщил, что Украина создала свою первую управляемую авиационную бомбу, и на ее разработку потребовалось 17 месяцев.

В недавнем интервью LIGA.net командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко рассказал, что российские корректируемые авиабомбы (КАБы) «очень донимают» солдат ВСУ. Он также отметил, что украинцы должны «доставить свои КАБы» и использовать их против российских войск.

Также в мае сообщалось о том, что Госдепартамент США одобрил возможную продажу Киеву управляемых авиационных бомб JDAM увеличенной дальности и другого оборудования на $373,6 млн.

1 июня глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) отметил, что у России есть более опасное для Украины оружие, чем ракетный комплекс «Орешник», и это «Искандеры», С-400 и БПЛА.

