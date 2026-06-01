Россия располагает более опасным для Украины оружием, чем ракетный комплекс «Орешник». Об этом заявил глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, его слова приводит Telegram-канал «РБК-Украина».
«У нас есть более насущная проблема — это обычные, как говорят, уже для нас «Искандеры», это комплексы С-400 для наземных ударов, это крылатые ракеты воздушного и морского базирования, и, к сожалению, беспилотные летательные аппараты», — сказал он.
27 мая бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Россия в случае признания властей Украины террористами сможет решить ряд политических вопросов всего одним ударом ракеты «Орешник». Он отметил, что невозможно представить, чтобы президент США вел переговоры с кем-то из террористов основанной Бен Ладеном «Аль-Каиды» (организация запрещена в России). При этом в состав переговорной группы от Киева входит руководитель офиса главы государства Кирилл Буданов, внесенный в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, напомнил Олейник.
Он подчеркнул, что центры принятия решений — это не здания, а конкретные люди. В связи с этим бывший депутат призвал признать власти Украины террористами и нанести по ним удар.
До этого Буданов сказал, что Россия обладает возможностью использовать ядерное оружие в любой момент и на любое расстояние, а также нанести удар по центру Киева, как ранее предупреждало Минобороны РФ. При этом он подчеркнул, что не видит никаких признаков подготовки к ядерному удару со стороны России.
