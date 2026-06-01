Буданов: «Искандеры», С-400 и БПЛА более опасны для Украины, чем «Орешник»

Россия располагает более опасным для Украины оружием, чем ракетный комплекс «Орешник». Об этом заявил глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, его слова приводит Telegram-канал «РБК-Украина».

«У нас есть более насущная проблема — это обычные, как говорят, уже для нас «Искандеры», это комплексы С-400 для наземных ударов, это крылатые ракеты воздушного и морского базирования, и, к сожалению, беспилотные летательные аппараты», — сказал он.

27 мая бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Россия в случае признания властей Украины террористами сможет решить ряд политических вопросов всего одним ударом ракеты «Орешник». Он отметил, что невозможно представить, чтобы президент США вел переговоры с кем-то из террористов основанной Бен Ладеном «Аль-Каиды» (организация запрещена в России). При этом в состав переговорной группы от Киева входит руководитель офиса главы государства Кирилл Буданов, внесенный в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, напомнил Олейник.

Он подчеркнул, что центры принятия решений — это не здания, а конкретные люди. В связи с этим бывший депутат призвал признать власти Украины террористами и нанести по ним удар.

До этого Буданов сказал, что Россия обладает возможностью использовать ядерное оружие в любой момент и на любое расстояние, а также нанести удар по центру Киева, как ранее предупреждало Минобороны РФ. При этом он подчеркнул, что не видит никаких признаков подготовки к ядерному удару со стороны России.

Ранее на Украине подсчитали, за сколько минут «Орешник» долетит до Киева.