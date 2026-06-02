Стало известно, какое российское оружие «донимает» ВСУ

Командующий Нагвардии Украины Пивненко: ВСУ донимают российские КАБы
Российские корректируемые авиабомбы (КАБы) «очень донимают» солдат ВСУ. Об этом в интервью LIGA.net рассказал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

«Нас очень донимают российские КАБы. Они уничтожают наших пилотов, экипажи получают ранения, поэтому их нужно выводить. Министр обороны недавно анонсировал украинский КАБ», — сказал Пивненко.

По его словам, сейчас украинцы должны «доставить свои КАБы» и использовать их против российской войск, чтобы «выровняться» с ними.

1 июня глава офиса украинского президента Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что Россия располагает более опасным для Украины оружием, чем ракетный комплекс «Орешник», и это «Искандеры», С-400 и БПЛА.

27 мая президент Украины Владимир Зеленский отправил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором заявил о дефиците ракет к системам противовоздушной обороны (ПВО) и попросил ускорить поставки. Также Зеленский попросил у США выдать Киеву лицензии на производство ракет Patriot.

Ранее эксперт рассказал об изменении российской тактики ударов по Украине.

 
