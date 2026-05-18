Военный аналитик раскрыл происхождение применяемых Украиной бомб

Украина сейчас использует в основном американские бомбы. Об этом сообщил «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, Киев копирует зарубежные разработки и выдает их за собственные. Он отметил, что это касается, в том числе, дронов «Лютый» и беспилотников Bayraktar.

18 мая министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о создании первой украинской управляемой авиационной бомбы. По его словам, на разработку проекта ушло 17 месяцев. Бомба уже прошла испытания и готова к боевому применению. Министр подчеркнул, что это собственная разработка украинских инженеров, а не копия западных или советских решений.

Дальность поражения бомбы составляет десятки километров, масса боевой части — 250 кг. Чиновник уточнил, что минобороны Украины уже приобрело первую экспериментальную партию. Сейчас пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение нового средства в реальных условиях конфликта.

Ранее министр обороны Украины заявил о наличии у ВСУ собственных аналогов ракет Taurus.