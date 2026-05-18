Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Украина объявила о создании своей первой управляемой авиабомбы

Глава МО Федоров: Украина создала свою первую управляемую авиабомбу
Andrii Nesterenko/Reuters

Украина создала свою первую управляемую авиационную бомбу. Об этом заявил министр обороны страны Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, на разработку проекта ушло 17 месяцев, боеприпас был создан украинскими инженерами в рамках Brave1. Бомба уже прошла испытания и готова к боевому применению.

«Это не копия западных или советских решений, а собственная разработка украинских инженеров для эффективного поражения укреплений, командных пунктов и других целей противника на десятки километров в глубину после запуска», — написал Федоров.

Дальность поражения авиабомбой составляет десятки километров, масса боевой части — 250 кг. Чиновник уточнил, что минобороны Украины уже приобрело первую экспериментальную партию. Сейчас пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение нового средства в реальных условиях конфликта.

Федоров добавил, что Украина переходит от покупки отдельных решений к созданию собственного высокотехнологичного оружия. По его словам, страна масштабирует решения, которые расширяют дальность и точность поражения и меняют правила современной войны.

Ранее Украина заявила о наличии собственных аналогов ракет Taurus, способных поражать цели на больших дистанциях.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!