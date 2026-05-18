Украина объявила о создании своей первой управляемой авиабомбы

Украина создала свою первую управляемую авиационную бомбу. Об этом заявил министр обороны страны Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, на разработку проекта ушло 17 месяцев, боеприпас был создан украинскими инженерами в рамках Brave1. Бомба уже прошла испытания и готова к боевому применению.

«Это не копия западных или советских решений, а собственная разработка украинских инженеров для эффективного поражения укреплений, командных пунктов и других целей противника на десятки километров в глубину после запуска», — написал Федоров.

Дальность поражения авиабомбой составляет десятки километров, масса боевой части — 250 кг. Чиновник уточнил, что минобороны Украины уже приобрело первую экспериментальную партию. Сейчас пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение нового средства в реальных условиях конфликта.

Федоров добавил, что Украина переходит от покупки отдельных решений к созданию собственного высокотехнологичного оружия. По его словам, страна масштабирует решения, которые расширяют дальность и точность поражения и меняют правила современной войны.

Ранее Украина заявила о наличии собственных аналогов ракет Taurus, способных поражать цели на больших дистанциях.