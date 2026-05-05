Госдеп одобрил возможную продажу Украине управляемых авиационных бомб

Госдеп США одобрил возможную продажу Украине авиабомб JDAM на $373,6 млн
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Украине управляемых авиационных бомб JDAM увеличенной дальности и сопутствующего оборудования на $373,6 млн. Об этом сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.

В документе отмечается, что от Киева поступил запрос на возможность приобретения 1,2 тыс. JDAM в комплектации KMU-572 и 332 — в комплектации KMU-556, а также сопутствующее оборудование и документацию. Основным подрядчиком выступит компания Boeing.

По данным ведомства, сделка отвечает национальным интересам США, не изменит баланс сил в регионе, а также не окажет негативного влияния на боеготовность американских вооруженных сил.

30 апреля министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон выделил Украине $400 млн, которые были санкционированы конгрессом США, но оставались замороженными.

Ранее Зеленский раскритиковал Вэнса за слова о помощи Украине.

 
