Песков: пауза в мирном процессе по Украине не означает, что контактов с США нет

Президент России Владимир Путин говорил, что пауза в мирном процессе по Украине не означает, что контактов с США нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

«Путин говорил в Астане, что сейчас действительно процесс (урегулирования на Украине. — «Газета.Ru») на паузе, но это не означает, что с американцами нет контактов», — сказал представитель Кремля.

До этого Песков заявлял, что пауза в урегулировании конфликта на Украине возникла из-за нежелания Киева идти по политико-дипломатическому пути. Кроме того, миру, по словам пресс-секретаря, мешает Европа, которая провоцирует киевские власти на продолжение боевых действий.

Глава крымского парламента Владимир Константинов также заявлял, что пауза в мирных переговорах по Украине связана с нежеланием западных стран добиться урегулирования конфликта. Он отметил, что линию поведения киевского режима определяют далеко за пределами Украины, а именно на Туманном Альбионе (Великобритания). Именно там формируются все планы, указал Константинов.

Ранее Сальдо заявил, что Киев пытается торговаться, не учитывая положение на земле.