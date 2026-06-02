Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Песков высказался о паузе в процессе урегулирования на Украине

Песков: пауза в мирном процессе по Украине не означает, что контактов с США нет
Maxim Shemetov/Reuters

Президент России Владимир Путин говорил, что пауза в мирном процессе по Украине не означает, что контактов с США нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

«Путин говорил в Астане, что сейчас действительно процесс (урегулирования на Украине. — «Газета.Ru») на паузе, но это не означает, что с американцами нет контактов», — сказал представитель Кремля.

До этого Песков заявлял, что пауза в урегулировании конфликта на Украине возникла из-за нежелания Киева идти по политико-дипломатическому пути. Кроме того, миру, по словам пресс-секретаря, мешает Европа, которая провоцирует киевские власти на продолжение боевых действий.

Глава крымского парламента Владимир Константинов также заявлял, что пауза в мирных переговорах по Украине связана с нежеланием западных стран добиться урегулирования конфликта. Он отметил, что линию поведения киевского режима определяют далеко за пределами Украины, а именно на Туманном Альбионе (Великобритания). Именно там формируются все планы, указал Константинов.

Ранее Сальдо заявил, что Киев пытается торговаться, не учитывая положение на земле.

 
Теперь вы знаете
Что будет, если накосячить на работе, и могут ли вас наказать рублем? Главное о дисциплинарных взысканиях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!