Сальдо назвал причину паузы в переговорах по Украине

Сальдо заявил, что Киев пытается торговаться, не учитывая положение на земле

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает главной причиной паузы в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине попытку Киева и западных кураторов торговаться с реальностью, не учитывая положение дел на земле. Об этом он заявил РИА Новости.

«Россия ясно обозначила свои условия, а Украина продолжает жить лозунгами, которые давно разошлись с положением на земле», — сказал Сальдо.

При этом он отметил готовность России к результативному диалогу и двусторонним контактам Москвы и Вашингтона.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова к эффективным и результативным переговорам по Украине и не отказывается от них.

4 мая стало известно, что в Киеве видят в качестве варианта окончания боевых действий остановку сторон на линии соприкосновения, без юридического признания утраченных территорий и с возможным вступлением Украины в состав Европейского союза.

Ранее в России оценили новые предложения Украины о мирном урегулировании.