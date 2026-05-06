Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Политика

Сальдо назвал причину паузы в переговорах по Украине

Сальдо заявил, что Киев пытается торговаться, не учитывая положение на земле
Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает главной причиной паузы в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине попытку Киева и западных кураторов торговаться с реальностью, не учитывая положение дел на земле. Об этом он заявил РИА Новости.

«Россия ясно обозначила свои условия, а Украина продолжает жить лозунгами, которые давно разошлись с положением на земле», — сказал Сальдо.

При этом он отметил готовность России к результативному диалогу и двусторонним контактам Москвы и Вашингтона.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова к эффективным и результативным переговорам по Украине и не отказывается от них.

4 мая стало известно, что в Киеве видят в качестве варианта окончания боевых действий остановку сторон на линии соприкосновения, без юридического признания утраченных территорий и с возможным вступлением Украины в состав Европейского союза.

Ранее в России оценили новые предложения Украины о мирном урегулировании.

 
Теперь вы знаете
Ночная атака на Крым, парковочные места для многодетных и «билеты на парад» от мошенников. Что нового к утру 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!