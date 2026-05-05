Константинов: пауза в переговорах по Украине связана с нежеланием Запада

Пауза в мирных переговорах по Украине связна с нежеланием западных стран наконец добиться урегулирования конфликта. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости.

«Линию поведения киевского режима определяют далеко за пределами Украины на Туманном Альбионе (Великобритания — прим. ред.). Именно там формируются все их планы», — заявил парламентарий.

До этого сообщалось, что в Киеве видят в качестве варианта окончания боевых действий остановку сторон на линии соприкосновения, без юридического признания утраченных территорий и с возможным вступлением Украины в состав Европейского союза.

При этом в США с непониманием отнеслись к отказу Украину согласиться с выводом вооруженных сил страны с занимаемой территории Донбасса. На этом настаивает Россия.

Ранее России оценили новые предложения Украины о мирном урегулировании.