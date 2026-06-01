Российские силы ударили по цехам производства беспилотников Украины

Вооруженные силы России нанесли поражение цехам по производству беспилотных летательных аппаратов Украины. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ в «Максе».

«Нанесено поражение цехам производства, местам подготовки и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — отмечается в сообщении.

Также российские военные поразили объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, добавили в министерстве.

Кроме того, по данным оборонного ведомства, удар был нанесен также по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 137 районах.

В этой же сводке Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Тихоновка в Донецкой народной республике (ДНР). По информации ведомства, село перешло под контроль Вооруженных сил России в результате активных и решительных действий подразделений «Южной» группировки войск.

