В столице Украины произошла серия взрывов

Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В столице Украины Киеве произошла серия взрывов. Об этом сообщило «Общественное» в Telegram-канале.

По данным издания, часть города осталась без электроснабжения.

Кроме того, взрывы произошли в Николаеве на юге Украины.

В настоящее время воздушная тревога действует в большинстве регионов страны. В частности, сирены звучат в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Ровненской, Черновицкой, Волынской, Киевской и Житомирской областях, а также в Киеве.

30 мая украинский лидер Владимир Зеленский снова заявил об опасности массированного удара со стороны российских войск.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием и дронами по аэродромам и объектам топливно-энергетического комплекса на территории Украины. Речь идет о сооружениях, используемых в интересах ВСУ. В ведомстве подчеркнули: российские войска при выполнении боевой задачи успешно поразили все заданные цели.

Ранее Минобороны раскрыло число освобожденных населенных пунктов в зоне СВО за неделю.

 
