Мендель сделала тревожное заявление из-за произошедшего на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не добьется прекращения ударов по Украине. Об этом заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель после серии взрывов в Киеве в социальной сети X.

По ее словам, люди умоляют положить конец украинскому конфликту. Однако любой призыв остановить конфликт клеймят как непатриотичный, опасный и даже «пророссийский», отметила Мендель.

Политик предположила, что в ближайшее время Зеленский потребует отомстить за удары по Украине. Конфликт продолжится до тех пор, пока не произойдет что-то по-настоящему невообразимое, высказала мнение экс-помощница.

24 мая министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы страны применили ракету «Орешник» для поражения целей на Украине. В ведомстве пояснили, что военнослужащие страны нанесли массированный удар в ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты на российской территории. Они использовали не только «Орешник», но и ракеты «Циркон», «Искандер», «Кинжал», а также дроны и крылатые ракеты морского, воздушного и наземного базирования.

Ранее Зеленского призвали не лить крокодиловы слезы из-за удара «Орешником».

 
