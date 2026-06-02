В городе на северо-востоке Украины произошел новый взрыв

Новый взрыв произошел в Сумах на северо-востоке Украины. Об этом сообщает издание «Общественное» в Telegram-канале.

Журналисты сообщили, что в населенном пункте прозвучал взрыв, а спустя 15 минут опубликовали информацию о еще одном.

Поздно вечером 1 июня в Сумах также произошел взрыв.

В настоящее время воздушная тревога действует в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Киевской и Житомирской областях, а также в отдельных районах Днепропетровской и Харьковской областей республики.

Незадолго до этого сообщалось о серии взрывов в Киеве.

1 июня в Минобороны РФ рассказали, что Вооруженные силы России нанесли поражение цехам по производству беспилотных летательных аппаратов Украины. Также российские военные ударили по объектам энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 137 районах.

Ранее полковник раскрыл положение ВС России на последней линии обороны ВСУ в Запорожье.

 
