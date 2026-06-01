Путин продлил срок полномочий Львовой-Беловой

Путин продлил срок полномочий детского омбудсмена Львовой-Беловой на пять лет
Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на пять лет продлил срок полномочий Марии Львовой-Беловой на посту детского омбудсмена. Соответствующий указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на пять лет», — сказано в тексте документа.

Уточняется, что данный указ вступает в силу с 27 октября 2026 года.

22 мая Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Козлова помощником секретаря Совета безопасности РФ.

14 мая российский лидер продлил срок государственной гражданской службы замглавы министерства иностранных дел РФ Сергею Рябкову. Он останется в должности до 8 июля 2027 года.

Ранее Госдума назначила нового омбудсмена.

 
