Путин продлил срок госслужбы заместителю главы МИД Рябкову

Президент России Владимир Путин продлил срок государственной гражданской службы замглавы МИД РФ Сергею Рябкову. Он останется в должности до 8 июля 2027 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официальных правовых актов.

Сергей Рябков находится на дипломатической службе с 1982 года. В 1995–1999 годах он возглавлял отдел ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) в департаменте общеевропейского сотрудничества МИДа. В 2002–2005 годах работал советником-посланником посольства РФ в США, в 2005–2008 годах возглавлял департамент общеевропейского сотрудничества МИД РФ.

15 августа 2008 года Рябкова назначили на должность заммистра. На своем посту он курирует двусторонние отношения со странами Северной и Южной Америки, а также вопросы контроля над вооружениями, ядерной программы Ирана и участия России в БРИКС.

До этого Путин подписал указы о смене главы дипломатической миссии в Республике Кабо-Верде. Новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Кабо-Верде назначен Андрей Михайлович Мартыненко. Одновременно президент освободил от должности предыдущего посла — Юрия Материя, который руководил дипломатической миссией с 8 сентября 2022 года.

Ранее Путин принял отставку главы Дагестана Меликова.