Госдума назначила нового омбудсмена

На должность уполномоченного по правам человека назначена Лантратова
Госдума назначила на должность уполномоченного по правам человека в России кандидата от фракции «Справедливая Россия» Яну Лантратову. Ее кандидатуру также поддержала фракция «Единая Россия».

В сообщении говорится, что решение о назначении принималось на конкурентной основе. В результате большинством голосов была поддержана кандидатура Яны Лантратовой, за которую проголосовал 301 депутат.

После своего избрания новый омбудсмен приняла присягу, поклявшись на Конституции «защищать права и свободы человека и гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности».

Комментируя свое назначение «Газете.Ru» Лантратова поблагодарила проголосовавших за оказанное ей доверие.

«Это огромная ответственность перед людьми. С 15 лет я занимаюсь защитой прав человека и всегда стремилась видеть не отчеты и цифры, а живого человека. Главное для меня — помочь каждому, кто обратился», — добавила омбудсмен.

До этого стало известно, что Татьяна Москалькова ушла с поста уполномоченного по правам человека в России. Срок ее полномочий истек в апреле этого года. Москалькова занимала пост с 2016 года. 22 апреля 2021 года ее переизбрали на эту должность. Известно, что ее кандидатуру в свое время также выдвинула фракция «Справедливая Россия».

Ранее в России предложили учредить должность военного омбудсмена для поддержки бойцов.

 
