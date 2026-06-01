Мэр Лондона Садик Хан обвинил сторонников президента США Дональда Трампа, Россию и Китай в появлении в соцсетях публикаций, которые принижают значение столицы Великобритании. Об этом пишет Bloomberg.

Хан заявил, что пользователи социальных сетей и так называемые «боты», связанные с Китаем, Россией и сторонниками Трампа, якобы несут ответственность за некие публикации, которые распространяют «дезинформацию» об уровне преступности в Лондоне.

«Здесь сочетаются факторы: люди используют алгоритмы социальных сетей, которые монетизируют негатив и ненависть. Также действуют государственные структуры — Китай, Россия или влиятельные сторонники Трампа недовольны тем, что такой прогрессивный, либеральный и многонациональный город невероятно успешен. Мы не идеальны, но мы — величайший город в мире с точки зрения культуры, туризма и музыки», — сказал Хан.

Bloomberg написал, что в соцсетях набирают «тысячи лайков и репостов» посты, в которых Лондон изображается как «город беззакония», который «управляется по законам шариата» и в котором распространился исламизм.

27 мая директор британского агентства электронной разведки (GCHQ), Энн Кист-Батлер обвинила Россию в «наглом поведении» и отметила, что Москва якобы «наращивает ежедневную гибридную активность против Великобритании и Европы».

19 мая газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину объединиться с российским лидером Владимиром Путиным против Международного уголовного суда (МУС).

31 мая также стало известно, что США сократили финансирование расследований «преступлений», в которых украинцы обвиняют Россию.

Ранее американская журналистка уличила западные СМИ во лжи после визита в Москву.