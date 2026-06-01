Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
 (обновлено  )
Политика

Мэр Лондона обвинил Россию и сторонников Трампа в плохом имидже города

Мэр Лондона Садик Хан: Россия, КНР и США недовольны успехом столицы Британии
Tejas Sandhu/Global Look Press

Мэр Лондона Садик Хан обвинил сторонников президента США Дональда Трампа, Россию и Китай в появлении в соцсетях публикаций, которые принижают значение столицы Великобритании. Об этом пишет Bloomberg.

Хан заявил, что пользователи социальных сетей и так называемые «боты», связанные с Китаем, Россией и сторонниками Трампа, якобы несут ответственность за некие публикации, которые распространяют «дезинформацию» об уровне преступности в Лондоне.

«Здесь сочетаются факторы: люди используют алгоритмы социальных сетей, которые монетизируют негатив и ненависть. Также действуют государственные структуры — Китай, Россия или влиятельные сторонники Трампа недовольны тем, что такой прогрессивный, либеральный и многонациональный город невероятно успешен. Мы не идеальны, но мы — величайший город в мире с точки зрения культуры, туризма и музыки», — сказал Хан.

Bloomberg написал, что в соцсетях набирают «тысячи лайков и репостов» посты, в которых Лондон изображается как «город беззакония», который «управляется по законам шариата» и в котором распространился исламизм.

27 мая директор британского агентства электронной разведки (GCHQ), Энн Кист-Батлер обвинила Россию в «наглом поведении» и отметила, что Москва якобы «наращивает ежедневную гибридную активность против Великобритании и Европы».

19 мая газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину объединиться с российским лидером Владимиром Путиным против Международного уголовного суда (МУС).

31 мая также стало известно, что США сократили финансирование расследований «преступлений», в которых украинцы обвиняют Россию.

Ранее американская журналистка уличила западные СМИ во лжи после визита в Москву.

 
Теперь вы знаете
Поручение Путина по интернету, конец переговоров Ирана с США и новая выплата семьям. Главное за 1 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!