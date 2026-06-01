Приехавшая в Москву американская журналистка Кэндис Оуэнс в соцсети Х восхитилась российским городом и обвинила западные СМИ во лжи.

«Не знаю, чего я ожидала, но точно не этого. Москва — невероятно красивый город», —написала она.

Оуэнс заявила, что теперь понимает, почему «говорящие головы» начинают «паниковать, кричать и лгать» о якобы российском сговоре, когда кто-то из высокопоставленных лиц США приезжает в Москву.

«Просто шокирует, насколько это чистый, красивый и упорядоченный город. Он так далек от того, как его изображают [западные] СМИ», — заявила журналистка.

К своему посту она приложила фотографии ночной Москвы, а также исторической сцены Большого театра и алтаря храма Христа Спасителя.

До этого отец американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска Эррол заявлял, что реальная Россия не имеет ничего общего с той уродливой картинкой, которую рисуют про нее на Западе. Больше всего Маска восхитила Москва. Он назвал российскую столицу «самым цивилизованным, самым культурным местом на Земле».

Ранее Уиткофф назвал прогулку по Москве красивой, а сам город удивительным.