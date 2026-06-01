Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Американская журналистка уличила западные СМИ во лжи после визита в Москву

Американская журналистка Кэндис Оуэнс назвала Москву невероятно красивым городом
CAP/TFS/Global Look Press

Приехавшая в Москву американская журналистка Кэндис Оуэнс в соцсети Х восхитилась российским городом и обвинила западные СМИ во лжи.

«Не знаю, чего я ожидала, но точно не этого. Москва — невероятно красивый город», —написала она.

Оуэнс заявила, что теперь понимает, почему «говорящие головы» начинают «паниковать, кричать и лгать» о якобы российском сговоре, когда кто-то из высокопоставленных лиц США приезжает в Москву.

«Просто шокирует, насколько это чистый, красивый и упорядоченный город. Он так далек от того, как его изображают [западные] СМИ», — заявила журналистка.

К своему посту она приложила фотографии ночной Москвы, а также исторической сцены Большого театра и алтаря храма Христа Спасителя.

До этого отец американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска Эррол заявлял, что реальная Россия не имеет ничего общего с той уродливой картинкой, которую рисуют про нее на Западе. Больше всего Маска восхитила Москва. Он назвал российскую столицу «самым цивилизованным, самым культурным местом на Земле».

Ранее Уиткофф назвал прогулку по Москве красивой, а сам город удивительным.

 
Теперь вы знаете
Флаги с карпами, места в парламенте и еще 5 традиций на День защиты детей в разных странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!